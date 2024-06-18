ППО збила десять «Шахедів», які вночі атакували Україну

Минулої ночі російські окупанти запустили по Україні десять ударних безпілотних літальних апаратів типу іранських «Shahed-131/136» зі східного узбережжя Азовського моря (Краснодарський край РФ).

Усі вони були збиті в Дніпропетровській і Запорізькій областях нашими зенітними ракетними підрозділами та мобільними вогневими групами.

Про це в ранковому зведенні, оприлюдненому на офіційних медіаресурсах, повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук.

У свою чергу, голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак розповів, що внаслідок атаки «Шахедів» пошкоджені три приватні будинки (судячи з оприлюднених фотографій, незначно) та два автомобілі. Також сталася пожежа, яку оперативно загасили.