США прагне допомогти Україні захистити себе від російського вторгнення, але не схвалює ударів по Росії переданою зброєю. Про це заявила посол США в Україні Бріджіт Брінк під час круглого столу із заступником голови USAID Ізобель Коулмен в п’ятницю, 3 травня.

У глави дипломатичної місії США поцікавилися, чому її країна не дозволяє застосовувати американську зброю для ударів по Росії, попри те, що Вашингтон прагне перемоги України у війні.

Посол заявила, що мета президента Джо Байдена допомогти Україні захистити себе і стримувати майбутню агресію.

«Однак перша частина допомоги Україні у захисті себе — це постачання наших та партнерських озброєних систем для підтримки ваших хоробрих героїв на фронті боротьби за відновлення вашої території. Наша позиція з самого початку полягає в тому, що ми не дозволяємо і не сприяємо використанню нашої зброї в Росії, за межами території України», — пояснила Брінк.

Зазначимо, що такий підхід мав сенс перші максимум три місяці після повномасштабного вторгнення. Тоді дійсно треба було не дати російській пропаганді нав’язати світу думку, що це Україна напала, чи що йде рівноцінна війна у два боки. Але всі у світі давно розібралися, що агресор виключно РФ…

Інша пересторога про те, що удари по території Росії здатні призвести до ескалації, теж не витримує критики — фашистська Росія і так задією все, що тільки може. Зробити більшу ескалацію просто не може (ядерну зброю не розглядаємо, бо тут зовсім інші запобіжні чинники).

А тому нова позиція Британія, яка сьогодні дозволила використовувати свою зброю на території РФ, абсолютно правильна, адекватна і враховує реалії сьогодення. США потрібно переглянути своє ставлення…