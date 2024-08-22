Порносайт пропонує пів мільйона доларів легендарному боксеру за відео

Оскар Де Ла Хойя отримав несподівану пропозицію заробітку. Сайт для дорослих CamSoda запропонував легендарному у минулому боксеру, а тепер промоутеру 500 тисяч доларів за інтимне відео з ним та його дівчиною Голлі Сондерс.

Пропозиція виникла не просто так. Справа в тому, що раніше Оскар та Сондерс опублікували в інстаграмі відеозапис спільного танцю в спідній білизні. Пізніше відео було видалене через порушення правил спільноти.

Як повідомив президент порносайту Дерін Паркер в коментарі TMZ Sports, організація звернулася до Оскара з офіційним листом.

«Уже з нетерпінням чекаю на продовження непристойного танцювального відео. Ганьба інстаграму за те, що видалили цей шедевр. Я був би радий надати вам обом іншу платформу для самовираження», — прокоментував те що сталося Паркер.

Повідомляється, що сайт пропонує Де Ла Хойя і Сондерс гроші за проведення годинних прямих ефірів.