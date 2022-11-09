Помер соліст гурту Nazareth Ден Маккаферті

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  1. 09.11.2022
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У Шотландії помер соліст легендарного рок-гурту Nazareth Ден Маккаферті. Сумну новину повідомив друг зірки та басист гурту Піт Агнью.

«Маріен і її сім’я втратили прекрасного люблячого чоловіка і батька, я втратив свого найкращого друга, а світ втратив одного з найбільших співаків, які будь-коли жили. Занадто засмучений, щоб говорити щось ще зараз», — написав він.

Nazareth найбільше прославилися своїми хітами Hair of the Dog і Love Hurts. А альбом групи 1975 Hair of the Dog став платиновим за 1 мільйон копій, проданих тільки в США.

Маккаферті залишив Nazareth у серпні 2013 року за станом здоров’я. Пізніше він таки записав разом із гуртом альбом Rock ‘n’ Roll Telephone.

Нагадаємо, 27 вересня у Росії помер відомий артист Борис Моїсеєв. Йому було 69 років. Свого часу він став широко відомий завдяки тому, що одним із перших на теренах колишнього СРСР зробив камінг-аут, тобто зізнався в нетрадиційній сексуальній орієнтації.

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