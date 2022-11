Помер соліст гурту Nazareth Ден Маккаферті

У Шотландії помер соліст легендарного рок-гурту Nazareth Ден Маккаферті. Сумну новину повідомив друг зірки та басист гурту Піт Агнью.

«Маріен і її сім’я втратили прекрасного люблячого чоловіка і батька, я втратив свого найкращого друга, а світ втратив одного з найбільших співаків, які будь-коли жили. Занадто засмучений, щоб говорити щось ще зараз», — написав він.

Nazareth найбільше прославилися своїми хітами Hair of the Dog і Love Hurts. А альбом групи 1975 Hair of the Dog став платиновим за 1 мільйон копій, проданих тільки в США.

Маккаферті залишив Nazareth у серпні 2013 року за станом здоров’я. Пізніше він таки записав разом із гуртом альбом Rock ‘n’ Roll Telephone.

