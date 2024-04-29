Помер екстренер збірної України Михайло Фоменко

У віці 75 років помер колишній тренер національної збірної України з футболу Михайло Фоменко. Як повідомляє Асоціація футболу Сумської області, фахівець пішов із життя о 7 ранку 29 квітня.

Михайло Іванович — вихованець сумського Спартака, за який і починав кар’єру, потім грав за луганську Зорю та київське Динамо. Найбільших успіхів, як гравець, досяг саме у столичному клубі, за який виступав із 1972 по 1978 рік. У складі «біло-синіх» він тричі ставав чемпіоном СРСР, вигравав Кубок Кубків та Суперкубок УЄФА.

Через проблеми зі спиною був змушений завершити кар’єру гравця, після чого розпочав тренерську діяльність. Очолював Динамо, Металіст, Верес та інші клуби. Разом з киянами вигравав чемпіонський титул УПЛ і Кубок України.

2012-го Фоменко очолив збірну України, з якою пропрацював до 2016-го. Саме під його керівництвом «синьо-жовті» вийшли на Євро-2016. Після провалу на континентальній першості Фоменко пішов зі збірної і завершив тренерську кар’єру.

Останніми роками Фоменко мав проблеми зі здоров’ям, влітку минулого року стало відомо, що він бореться з онкологічним захворюванням.

Нагадаємо, 7-го січня помер один з найкращих захисників в історії футболу Франц Беккенбауер. Йому було 78 років. Про смерть легендарного футболіста повідомила його родина. Франц Беккенбауер — один із найкращих гравців XX століття, чемпіон світу, чемпіон Європи, п’ятиразовий чемпіон ФРН і триразовий чемпіон США. Він двічі був володарем Золотого м’яча. Як тренер Беккенбауер працював у рідних Баварії і збірній Німеччини, з якими здобув титули чемпіона Німеччини та чемпіона світу.

В той самий день, 7 січня, у віці 42 років помер вихованець Дніпра, ексзахисник збірної України Богдан Шершун. Він тривалий час боровся з якоюсь хворобою. Але що саме стало причиною смерті, невідомо. Окрім Дніпра, Богдан свого часу також встиг пограти за Волинь, Кривбас і київський Арсенал. В УПЛ він загалом зіграв 247 матчів. Провів 4 матчі у складі збірної України під керівництвом Олега Блохіна.

А 22 січня на 80-му році життя помер колишній нападник Кальярі та збірної Італії Луїджі «Джіджі» Ріва. Сталося це у лікарні Кальярі, куди напередодні був госпіталізований після серцевого нападу, який стався у нього вдома. Повідомлялося, що стан ексфорварда «Скуадри Адзурри» змогли стабілізувати, проте в підсумку лікарям все ж не вдалося врятувати йому життя. Джіджі Ріва є найкращим бомбардиром в історії збірної Італії. У складі національної команди нападник відзначився 35 голами у 42 матчах і ставав чемпіоном Європи 1968 року та віцечемпіоном світу 1970 року.