Помер автор пісень групи «Ласковый май» Сергій Кузнєцов

В РФ у місті Оренбург помер засновник легендарної групи «Ласковый май» та автор найвідоміших її хітів «Белые розы» та «Седая ночь» Сергій Кузнєцов.

Концертний директор колективу Андрій Анциферов підтвердив смерть музиканта. За його словами, у Кузнєцова відірвався тромб. Тут не слід забувати, що він вже 6 років страждав на цироз печінки.

Починалась творча стезя Кузнєцова круто, але так само й обірвалась. Повернувшись із армії, він вів музичний гурток в одній із шкіл Оренбурга. Невдовзі вирішив створити підліткову групу. А 28 грудня 1986 року відбувся дебют колективу «Ласковый май» з Юрієм Шатуновим-солістом. Саме тоді з’явилися перші пісні, які пізніше стали хітами. У тому числі й «Белые розы», написані Кузнєцовим. Так про гурт дізнався весь Радянський Союз.

З групою, яка після дебюту потрапила до Москви до Андрія Разіна, Кузнєцов пробув до 1989 року. 7 березня того ж року він залишив «Ласковый май», пославшись на моральну обстановку у колективі.

У 2019-му він отримував авторські відрахування за свої пісні у розмірі близько 2000 рублів та пенсію за інвалідністю у розмірі 8000 рублів. Це жах з огляду на те, скільки років його пісні залишались справжніми хітами.

Нагадаємо, 23 червня цього року від інфаркту серця раптово помер Юрій Шатунов. Сталося це у швидкій допомозі, коли Юрія везли з лікарні в селі Растунове до домодєдівської лікарні (під Москвою в РФ).

В Мережі тоді з’явилося відео, як друзі привезли Юрія до сільської лікарні та заводять його з машини усередину. Там він пробув хвилин 10, після чого вже швидко його відправили в реанімацію більшої лікарні, але не довезли. На відео видно, що Шатунову дуже погано, сам він не міг по суті йти.