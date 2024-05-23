Польща посилює безпеку головного вузла постачання допомоги Україні

У Польщі влада посилює заходи безпеки щодо головного транзитного вузла для військової допомоги Україні. Це відбувається через серію арештів цього тижня, що свідчить про занепокоєння щодо диверсійних операцій, підтримуваних РФ, пише Bloomberg.

Міністр внутрішніх справ Томаш Сємоняк підтвердив, що вживаються заходи для посилення безпеки навколо аеропорту Жешув-Ясьонка, розташованого менш ніж за 100 км від українського кордону. Цей об’єкт обробляє до 90% західних вантажів, що прямують в Україну, і став основним пунктом зупинки для іноземних посадовців, які прямують до Києва.

«Ми маємо справу з іноземною державою, яка проводить ворожі і — військовою мовою — кінетичні дії на польській території. Нічого подібного раніше не було», — сказав Семоняк.

Міністр додав, що Польща бореться з безпрецедентним рівнем іноземного втручання після того, як прем’єр-міністр Дональд Туск оголосив про затримання 12 осіб в рамках боротьби з ймовірними актами саботажу, спрямованими з Росії.

«Це стосується побиття, підпалів і спроб підпалу», — уточнив два дні тому Туск.

Зазначається, що серед заарештованих — громадяни України, Білорусі та Польщі. За словами польського прем’єра, це наймані люди, іноді «з кримінального світу».

Туск нагадав про нещодавній випадок у Вроцлаві на заході Польщі, де було припинено спробу підпалу заводу з виробництва фарб. Як вважає польський прем’єр-міністр, підпал був замовлений російськими спецслужбами.

Туск заявив, що ситуація дуже серйозна, а подібні диверсії також були зафіксовані у Литві, Латвії та Швеції.

Роль аеропорту Жешув-Ясьонка в операціях, підтримуваних Кремлем, з’ясувалася у квітні. Тоді прокуратура заявила, що заарештувала чоловіка, якого звинувачують у сприянні змові з метою замаху на президента України Володимира Зеленського.

СБУ заявила, що агент співпрацював з воєнною розвідкою Росії (більш відомою як ГРУ).

«Задумом фігуранта був збір та передача країні-агресору інформації про безпеку аеропорту Жешув-Ясьонка. Це мало, серед іншого, допомогти російським спецслужбам спланувати можливий замах на президента України Володимира Зеленського під час його перебування на території Польщі», – йшлося у повідомленні СБУ від 18 квітня

Українські правоохоронці поінформували польських колег про можливе скоєння замаху та передали їм ключові докази у цій справі в межах надання міжнародно-правової допомоги. Завербованого агента спецслужб РФ вдалося ідентифікувати та затримати на території Польщі. Польська прокуратура висунула йому обвинувачення в «готовності діяти на користь іноземної спецслужби». Окружний суд Варшави відправив зловмисника під арешт.