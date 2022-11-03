Половина України завтра буде без світла

У десяти областях України та місті Києві у п’ятницю, 4 листопада, планується відключення світла. Це необхідно для того, щоби зменшити навантаження на електромережі, повідомляє пресслужба Укренерго.

У компанії зазначили, що графіки погодинних відключень будуть діяти з 00:00 до 24:00 у таких областях: Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Сумській, Харківській та Полтавській.

При цьому графіки відключень світла з 07:00 до 22:00 будуть запроваджені у Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях, а також у Києві.

«Обмеження споживання необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, яке збільшилося через пошкодження від ворожих обстрілів та сезонного зниження температури», — повідомили в Укренерго.

Президент Володимир Зеленський закликає енергокомпанії робити стабілізаційні відключення світла справедливими і передбачуваними.

«Звертаюся до енергокомпаній – спеціально публічно, щоб це всі почули. Будь ласка, активніше роз’яснюйте людям, коли й чому ви відключаєте ту чи іншу вулицю, той чи інший район. Зараз час саме таких мікрокомунікацій. Люди мають право знати. І якщо споживачі звертаються й повідомляють про ту чи іншу несправедливість в енергозабезпеченні, будь ласка, реагуйте на це негайно. Працюйте разом із місцевою владою.

Якщо хтось без світла по вісім чи десять годин, а через дорогу підключене все разом із вуличним освітленням, то це однозначно несправедливо. Треба робити все, щоб відключення були передбачуваними й цілком зрозумілими для споживачів», — сказав сьогодні ввечері президент.

Зеленський також повідомив, що станом на вечір четверга від споживання тимчасово відключені за аварійними та стабілізаційними графіками близько 4,5 млн споживачів.

Нагадаємо, за оцінками Міненерго, окупанти зашкодили до 40% енергетичної інфраструктури. Для відновлення інфраструктури потрібен час та обладнання, тому вводяться віялові відключення.

Додамо, що практично всюди країни графіки відключень не дотримуються. Люди наголошують на кількох проблемах. Так, світло відключають на більш тривалий термін, ніж 4 години. У деяких населених пунктах постійно відключають одні й самі вулиці, інші взагалі не чіпають.