Поляки хочуть заблокувати пункт «Шегині – Медика» до жовтня

Схоже, розпочинається черговий виток непорозумінь і ескалації із Полщею, а точніше з деякими її фермерами.

У неділю, 9 червня, фермери можуть заблокувати рух у напрямку пункту пропуску Медика, що навпроти українського Шегині. Про це повідомляє ДПСУ

Зазначається, що блокування може початися 9 червня о 10:00 і триватиме до кінця вересня!

Нагадаємо, цього тижня поляки блокувати рух вантажівок з України в пункті пропуску Рава-Руська.

Лише 29 квітня поляки розблокували всі КПП на кордоні з Україною. Останнім з них був якраз пропускний пункт (КПП) Рава-Руська — Хребенне.

Як відомо, польські фермери з лютого блокували КПП, протестуючи проти ввезення української агропродукції, планів Єврокомісії продовжити економічний безвіз з Україною ще на рік, а також проти «зеленого курсу» ЄС.