Почему стоит включить в свой уходовый режим патчи?

Если вы страдаете от темных кругов под глазами, отечности и тонких линий, решить эти проблемы помогут патчи, созданные специально для нежной области вокруг глаз. Этот косметический продукт обладает множеством достоинств, а его применение оказывается максимально простым.

Тем не менее, люди часто сомневаются, действительно ли им необходимы патчи. Мы решили разобраться в этом вопросе, рассказав о плюсах такого средства. Вы можете подобрать подходящие вашим потребностям патчи вокруг глаз на сайте Watsons.

Что такое патчи для глаз?

Патчи — это уменьшенная версия листовой маски для лица, предназначенная для чувствительной кожи под глазами и вокруг них.

Эти миниатюрные маски обычно содержат увлажняющие, укрепляющие и омолаживающие ингредиенты, такие как гиалуроновая кислота, керамиды, витамины или ретинол. Цель состоит в том, чтобы обеспечить максимальное увлажнение области под глазами, а также подтянуть и тонизировать кожу.

Патчи можно использовать в качестве профилактики для молодых людей или как средство борьбы с уже имеющимися признаками старения.

Преимущества использования патчей для глаз

Регулярное использование таких масок оказывает видимый положительный эффект по целому ряду направлений:

Глубокое увлажнение кожи

Увлажнение – ключ к сохранению кожи упругой и молодой. Если вашим глазам нужно освежиться после бессонной ночи, эмоционального дня или напряженного периода жизни, на помощь приходят патчи. Они обеспечат влагу, необходимую вашей коже под глазами, чтобы прийти в норму.

Увеличение выработки коллагена

Знаете ли вы, что мы начинаем терять коллаген уже в 20 лет? Коллаген придает коже упругий и эластичный вид и помогает предотвратить появление тонких линий.

Патчи, содержащие полезные ингредиенты, например, аденозин, помогают стимулировать коллагеновую матрицу, возвращая коже молодой вид. Аденозин хорошо известен своими антивозрастными свойствами, включая избавление от морщин вокруг глаз.

Укрепление и осветление кожи

Использование патчей может мгновенно осветлить и подтянуть кожу вокруг глаз. Вы быстро заметите разницу, а обновление поможет вам зарядиться энергией на весь день.

Устранение отечности

Эти мини-маски для глаз хорошо помогают убрать отечность области под глазами, помогая вам выглядеть и чувствовать себя лучше.

Как часто нужно использовать патчи для кожи вокруг глаз?

Для достижения наилучших результатов используйте патчи дважды в неделю в течение как минимум первых двух недель. Далее применение масок каждые 7 дней идеально подходит для длительного ухода.