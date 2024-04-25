 

По всій Україні вдруге за сьогодні оголошено повітряну тривогу

  1. 25.04.2024
  2. Рубрика:

В Україні о 13:53 почали лунати повітряні тривоги. І за декілька хвилин уся мапа тривог стала червоною.

Зазвичай, уся країна вимушена реагувати, коли ворог здіймає у повітря літаки МіГ-31К, здатні нести ракету Кинджал (її швидкість, нагадаємо, в певні моменти досягає 10 махів — 12.7 тисяч км на годину).

Цього разу літак злетів з неназваного командуванням ПС ЗСУ аеродрому.

Це вже друга повітряна тривога за сьогодні по всій країні. Перша була об 10:28 і тривала 26 хвилин. Тоді було зафіксовано зліт  МіГ-31К ПКС РФ з аеродрому в Ахтубінску Астраханської області.

Зазначимо, що зазвичай російські фашисти здіймали свої Міг-31К з аеродромів Саваслейка у Нижньогородській області та Моздок у Північній Осетії.

Подпишитесь на новости
 

Коментарі (0)

Video >>

Невероятно талантливый имитатор звуков растрогал жюри и зрителей (видео)

07.03.2016 - 20:56
В одном из грузинских талант-шоу принял участие невероятно одаренный имитатор звуков. Ему с легкостью, так казалось зрителям, удавалось воспроизвести окружающие нас звуки. Члены жюри сидели с открытыми ртами, у многих ...
читать

Россия разгромила Саудовскую Аравию в матче открытия ЧМ: видео голов

14.06.2018
ЧМ-2018. Матч №1 Группа А. ...
читать

В США с беспилотника сделали видео замерзшего Атлантического океана

08.01.2018
Житель Массачусетса Райан Кэнди опубликовал ...
читать

Авдеевский кошмар возвращается: фото, видео

25.02.2017
Тяжелая бойня, о которой массово ...
читать