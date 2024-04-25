По всій Україні вдруге за сьогодні оголошено повітряну тривогу

В Україні о 13:53 почали лунати повітряні тривоги. І за декілька хвилин уся мапа тривог стала червоною.

Зазвичай, уся країна вимушена реагувати, коли ворог здіймає у повітря літаки МіГ-31К, здатні нести ракету Кинджал (її швидкість, нагадаємо, в певні моменти досягає 10 махів — 12.7 тисяч км на годину).

Цього разу літак злетів з неназваного командуванням ПС ЗСУ аеродрому.

Це вже друга повітряна тривога за сьогодні по всій країні. Перша була об 10:28 і тривала 26 хвилин. Тоді було зафіксовано зліт МіГ-31К ПКС РФ з аеродрому в Ахтубінску Астраханської області.

Зазначимо, що зазвичай російські фашисти здіймали свої Міг-31К з аеродромів Саваслейка у Нижньогородській області та Моздок у Північній Осетії.