По всій Україні оголошено повітряну тривогу

В Україні станом на 13:18 було оголошено повітряну тривогу у всіх областях.

Зазвичай таке відбувається, коли російсько-фашистські загарбники здіймають свої винищувачі МіГ-31К, які здатні нести швидкісну ракету Кинджал.

Також тривога на більшій частині території України оголошується, коли є загроза пуску ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-22 і Ту-95.

В даному випадку має місце загроза від МіГ-31К, що злетів з аеродрому Саваслейка у Нижньогородській області РФ, про що повідомило командування ПС ЗСУ.

Нагадаємо, українські ППО з весни минулого року до березня цього збили 25 «Кинджалів». Збивали їх і під час березневих атак, але точна кількість невідома.