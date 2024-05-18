Після удару дронами зупинився Туапсинський НПЗ в РФ

Туапсинський нафтопереробний завод в Краснодарському краю РФ після вчорашньої атаки ударними безпілотними літальними апаратами зупинився. Про це з посиланням на власні анонімні джерела заявило агентство «Reuters».

Вказано, що сімнадцятого травня на цьому НПЗ була вражена установка виробництва зрідженого газу з нафти, тоді як установка з переробки нафти начебто вціліла. За це свідчить те, що під час пожежі не було густого чорного диму.

Анонімні фахівці припускають, що НПЗ зможе «відносно швидко» відновити роботу, адже з технічної точки зору, здається, є можливість запустити виробничий процес, повністю виключивши з циклу видобуток зрідженого газу.

Що ж, поживемо — побачимо. Нагадаємо, після попередньої атаки 25 січня Туапсинський НПЗ не працював три місяці, запустившись лише наприкінці квітня. Цікаво, це теж було «відносно швидко»?