 

Підозрюваного у вбивстві затримали через півроку після втечі

  1. 01.11.2022
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На Київщині 31 жовтня вінницькі силовики затримали підозрюваного у вбивстві підприємця в Гнівані. Переховуватися від правоохоронців 24-річному втікачеві, який «зник» після призначеного судом домашнього арешту, вдавалось понад півроку.

Як повідомляють у відділі комунікації поліції Вінницької області, 4 березня чоловік разом зі своїм спільником спричинили 62-річному бізнесмену вогнепальне поранення, від якого останній помер.

Оперативники Управління карного розшуку Вінницької області у взаємодії із першим управлінням Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України за силової підтримки бійців «КОРД» затримали зловмисника у місті Бородянка Київської області. 

У березні, одразу після вчинення злочину поліцейські затримали двох зловмисників, які тікали автівкою. З їх машині вилучили кілька одиниць вогнепальної  зброї, набої та  комплект автомобільних номерних знаків. Зловмисників помістили до ізолятора тимчасового тримання, де їм повідомили про підозру та обрали запобіжний захід. 

Згодом, 24-річний підозрюваний здійснив втечу з-під домашнього арешту та з липня перебував у державному розшуку.

Наразі вирішується питання про тримання розшуканого зловмисника під вартою.

Слідчим управлінням поліції розслідується кримінальне провадження за п. 13 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство). За такий злочин передбачено покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

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