Під час комендантської години Вінницею роз’їжджав п’яний мотоцикліст

В ніч на 22 травня у Вінниці на вулиці Гонти під час комендантської години інспектори патрульної поліції зупинили мотоцикл Viper за порушення ПДР.

Як повідомляє патрульна поліція Вінницької області, водій перевозив пасажира без мотошолома. Мотоцикліста перевірили на предмет тверезості. Алкотестер показав 1,34 проміле алкоголю.

Водійського посвідчення порушник не мав, оскільки позбавлений права керування за водіння у нетверезому стані.

На порушника патрульні склали протоколи за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння), за ч. 5 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою такого права, вчинене повторно протягом року) та винесли постанову за ч. 5 ст. 121 (Порушення правил користування мотошоломами) КУпАП.