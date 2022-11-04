Під Бахмутом ЗСУ контрольно знищували окупантів, які прикидались мертвими

Бійці 93-ої бригади Збройних сил України Холодний Яр знищили склад і два «КамАЗи» з боєприпасами російських окупантів.

Про це повідомила пресслужба підрозділу на своєму Ютуб-каналі, оприлюднивши відповідне відео. Ролик знято безпілотним літальним апаратом, оператори якого знайшли цілі та скоригували артилерійський вогонь по ним. Після кількох розривів поруч вантажівки загорілися.

Тим часом 108-ий гірсько-штурмовий батальйон 10-ої окремої бригади показав відео, як його оператори БПЛА влучно скидають ВОГи (заряди підствольних чи автоматичних станкових гранатометів) прямо на голови інтервентів, які нерухомо лежать на землі.

Є підозра, що загарбники прикидаються мертвими, оскільки після розривів в обох вражених окупантів смикалися руки…

Обидві бригади воюють на Бахмутському напрямку.