Під Авдіївкою збито ворожий гвинтокрил «Ка-52»

Бійці зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 47 окремої механізованої бригади Збройних сил України збили розвідувально-ударний гвинтокрил «Ка-52» («Алігатор») російських окупантів.

Про це служба зв’язків з громадськістю підрозділу без подробиць повідомила сьогодні о 12:04 у своєму Телеграм-каналі, нагадавши вартість цього грізного гелікоптера – шістнадцять мільйонів американських доларів.

Це 326-й знищений з початку повномасштабного вторгнення російський вертоліт.

З попередніх новин відомо, що 47-а бригада воює на Авдіївському напрямку. Спочатку результативно нищила загарбників біля Степового північніше Авдіївки, тоді довго обороняла Бердичі. Але після провалу Сил оборони в сусідньому районі Очеретиного була змушена відступити на захід під загрозою оточення.