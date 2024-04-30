Переваги та недоліки вуликів ППС: огляд матеріалів та конструкцій

Вулик ППС – це спеціальна конструкція, у якій бджоли облаштовують своє житло. Виготовлена вона з пінополістиролу. Цей матеріал має високі показники гідро- та теплоізоляції. Він вважається екологічно чистим, тому не шкодить комахам та довкіллю. Крім того, пінополістирол стійкий до механічних пошкоджень. Його можна використовувати при різних температурах повітря. Він не втрачає своїх властивостей навіть при тривалому контакті з вологою або під прямими променями сонця.

Вулики ППС та їх переваги

Зазначені конструкції здобули популярність у бджолярстві, бо взимку вони добре захищають комах від морозів, а влітку запобігають перегріву. До інших плюсів відносять:

невелику вагу – маса приміщення для бджіл з пінополістиролу в чотири рази менша, ніж у дерев’яного аналога;

довговічність – протягом тривалого часу конструкції не змінюють своїх початкових характеристик;

стійкість до гниття – на виробах не розмножуються грибки, пліснява на інші мікроорганізми;

міцність – вулики з пінополістиролу стійкі до механічних пошкоджень;

стійкість до займання – навіть при попаданні іскор такі вироби зберігають свою цілісність;

гігієнічність – конструкції легко миються під струменем води та не потребують особливого догляду;

зручність у використанні – матеріал ППС формується таким чином, що спрощує роботу бджоляра та обслуговування вулика;

стійкість до руйнівного впливу довкілля – вироби не бояться дощу, снігу, вітру тощо.

Важливо, що вулик ППС не гризуть щури та куниці, а також не клюють птахи. Такий будиночок для бджіл можна без проблем переносити з одного місця на інше. Він має невелику вагу та габарити, при цьому витримує серйозні навантаження навколишнього середовища.

Де купити вулик ППС вигідно

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