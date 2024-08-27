Передача МіГ Києву: в Польщі відповіли Зеленському

Польща може передати Україні свої МіГ-29, як про це просив президент Володимир Зеленський, але тільки після того, як матиме більш сучасну заміну.

Про це заявив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, повідомляє портал Wirtualna Polska.

Видання нагадало, що на пресконференції 27 серпня Зеленський розповів, що хотів би домогтися згоди від Польщі на передачу винищувачів радянських моделей, зокрема МіГ.

Очільник польського Міноборони сказав, що розуміє українського президента, але Польща «ухвалює рішення через призму своєї безпеки», а також «уже зробила для України все, що могла».

«Я знаю, що Україна потребує багато зброї, але наші партнери з України також повинні розуміти, що польська держава повинна зберегти свої можливості», – додав він.

Стосовно передання Україні польських МіГ-29 Косіняк-Камиш зазначив, що такі рішення можуть ухвалити лиш після того, як польські Військово-повітряні сили будуть посилені новими літаками – зокрема замовленими у США F-35.

«Тільки після отримання нових літаків можна буде по-іншому розпоряджатися старими літаками, такими як МіГі-29, які нині все ще використовуються зокрема для виконання місій із захисту польського повітряного простору. Тоді ми будемо ухвалювати рішення», — резюмував Косіняк-Камиш.

Нагадаємо, 16 серпня фашистська Росія двічі атакувала місто Дніпро балістичними ракетами. Першого разу удару було завдано близько опівдня — ворог використав три ракети «Іскандер-М». Вдруге прилетіло приблизно о сімнадцятій годині. Під час другої атаки окупанти знищили наш МіГ-29. Про це повідомив полковник Юрій Ігнат у Facebook.

На щастя, ніхто тоді не постраждав. Але дефіцитний літак було знищено…

Додамо, що нещодавно Україна нарешті отримала першу партію більш сучасних винищувачів F-16. Під час масованої повітряної атаки росіян 26-го серпня вони приймали участь у збитті російських ракет.