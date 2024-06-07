Пентагон оприлюднив список зброї для ЗСУ на $225 млн

Пентагон офіційно оголосив про вміст нового пакета військової допомоги для України вартістю у 225 млні доларів, який раніше анонсував президент США Джо Байден. Про це повідомляється на сайті оборонного відомства 7 червня.

Вказано, що це оголошення є 59 траншем адміністрації Байдена, яке буде надано Україні з запасів Пентагону з серпня 2021 року.

«Цей пакет Presidential Drawdown Authority (PDA), оціночна вартість якого становить $225 млн, надасть Україні додаткові можливості для задоволення своїх найнагальніших потреб на полі бою, як-от: перехоплювачі ППО; артилерійські системи та боєприпаси; бронетехніка; протитанкова зброя», – йдеться в повідомленні.

США передали для потреб ЗСУ:

ракети для систем ППО HAWK;

зенітні ракети Stinger;

боєприпаси для HIMARS;

155-мм гаубиці;

155-мм та 105-мм артилерійські боєприпаси;

81-мм мінометні міни;

бронетранспортери М113;

причепи для перевезення важкого обладнання;

берегові та річкові патрульні катери;

протитанкові ракетні комплекси TOW;

протитанкові комплекси Javelin та AT-4;

набої та гранати для стрілецької зброї;

боєприпаси для підриву;

прилади нічного бачення;

запчастини, технічне обслуговування та інше обладнання.

«Сполучені Штати й далі працюватимуть разом із понад 50 союзниками та партнерами, щоб забезпечити відважним захисникам України критично важливі можливості, необхідні для боротьби з російською агресією», – додали в Пентагоні.

Днями президент України Зеленський в інтерв’ю «The Guargian» назвав занадто повільною допомогу, яка нещодавно почала надходити зі Сполучених Штатів Америки. Хоча її загальна сума начебто велика, по факту в Україну надійшло дуже мало, і швидкість надходження залишається недостатньою.

З його слів, саме через дефіцит коштів Збройні сили України не можуть укомплектувати резервні бригади, які б мали по ротації поміняти ті, що нині перебувають на фронті. Це добри відчувають російські окупанти, які спішать загарбати побільше українських територій, користуючись слабкістю Збройних сил України і додатково розтягуючи лінію фронту.

Останнього разу США оголосили про надання додаткової військової допомоги Україні в розмірі 275 мільйонів доларів 24 травня. Тоді про це повідомила прессслужба Міністерства оборони США.

Як відомо, 20 квітня Палата представників Конгресу США прийняла законопроєкт про надання майже 61 млрд доларів допомоги Україні. Більша частина цієї величезної суми піде на військову підтримку.

Перший пакет був вартістю у 1 млрд. доларів. Він включав транспортні засоби, боєприпаси протиповітряної оборони Stinger, додаткові боєприпаси для HIMARS, артилерійські боєприпаси калібру 155 мм, протитанкові боєприпаси TOW і Javelin та іншу зброю, яку можна негайно використовувати на полі бою… Частина цієї зброї вже в Україні.

10 травня було оголошено ще один пакет зброї — на 400 млн. доларів. До нього серед іншого увійшли увійшли додаткові боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів Patriot та NASAMS, бойові машини піхоти Bradley, артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм.