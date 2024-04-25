Папа Римський закликав Україну «шукати мир»

Папа Римський Франциск закликав до миру в усьому світі на тлі війн в Україні та в секторі Газа. Про це він сказав напередодні в інтерв’ю для CBS News. Маємо черговий приклад нерозуміння того, що переговори з РФ можуть сприяти лише планам Путіна по окупації України.

«Будь ласка. Країни, які перебувають у стані війни, всі вони, припиніть війну. Шукайте переговорів. Шукайте миру», – сказав Папа Римський.

На запитання, чи може він допомогти у переговорах про мир, Франциск відповів: «Я можу молитися… Я можу. Я багато молюся».

Папа Римський також розповів, що думає про війну в Україні та про руйнівні наслідки, які вторгнення Росії справило на українських дітей.

«Ці діти не вміють посміхатися. Я їм щось говорю, а вони розучилися посміхатися. А це дуже важко, коли дитина забуває посміхатися. Це справді дуже серйозно. Дуже серйозно», – додав понтифік.

Насправді, Папа Римський міг би робити для досягнення миру реально значні речі. Якщо б він щоденно називав війну, розв’язану Росією, злочинною і звертався до Путіна із закликом її припинити, забравшись з окупованих територій, це мало б ефект. Адже в світі десь 1.5 млрд. католиків, в тому числі в країнах, уряди яких лояльно ставляться до Росії (наприклад, Бразилія). Уявіть, якщо б всі ці країни припинили економічну співпрацю з Москвою та почали допомагати Україні зброєю!

Для довідки. Загалом, станом на 2021 рік католики становили 17,67% населення світу. Протягом останніх років залишається практично незмінним цей показник у різних частинах світу. Найвищим цей показник є в Америці, де 64,1% становлять католики, в Європі цей показник сягає 39,6%, в Океанії – 25,9%, в Африці – 19,4%, в Азії – 3,3%.

Нагадаємо, у березні Франциск сказав, що Україна «повинна мати відвагу підняти білий прапор». Його слова викликали величезний резонанс як в нашій країні, так і в усьому світі. Потім Ватикан намагався пояснити, що малося на увазі інше, але зрозуміло, що це відмовки.