Папа Римський Франциск розділив російських військових і народ

Папа Римський Франциск заявив, що жорстокість російських військових, з якою вони діють в Україні, не притаманна російському народові.

«Мене вражає — і тому я вживаю слово «багатостраждальна» (дослівно: «martoriata» — «піддана мукам» від «martoriare» — «катувати, мучити») — ця жорстокість, яка не притаманна російському народу, можливо… тому що російський народ — це великий народ; це (жорстокість) найманців, солдатів, які йдуть на війну як на пригоду, найманців. Я волію думати так, тому що маю велику повагу до російського народу, російського гуманізму», — сказав Франциск у спілкуванні з журналістами під час повернення з Бахрейну, повідомляє Vatican News.

Папа Римський згадав російського письменника Федора Достоєвського, який, за словами понтифіка, досі «надихає християн до осмислення християнства».

«У мене є велика прихильність до російського народу, і така сама велика прихильність до українського народу», — сказав Франциск.

Що було раніше

В День Незалежності України, 24 серпня, Папа Римський Франциск під час публічної аудієнції згадав про українців, за яких він молиться. А потім видав одразу кілька пасажів, які підігрують фашистській Росії та її режиму.

Так, Франциск назвав війну безумством, у якому винні всі сторони. Цікаво, чим це Україна, яка захищає життя своїх громадян, винна? Тим, що не здалася та не дозволила росіянам вбивати нас без опору?

Далі Папа назвав злочинцями тих, хто живеться на торгівлі зброєю. Знову ж таки — чи не натяк це на міжнародні компанії, які виробляють зброю, яка потім викуповується різними країнами на користь України? Чи пішов він далі і натякає, що це в Україні хтось торгує зброєю? І те, й інше – чисто кремлівські наративи.

Ну і «вишенька на папському торті» — він назвав убиту в Підмосков’ї Дар’ю Дугіну безневинною жертвою війни!

«Я думаю про бідну дівчину, яка була підірвана бомбою, яка знаходилася під сидінням автомобіля в Москві. За війну платять безневинні», — сказав Франциск.

Тобто цим він двічі дав ляпас правді та Україні. По-перше, визнав російську пропагандистську версію про вбивство Дугіної спецслужбами України. Інакше до жертв війни її взагалі не прив’яжеш. А по-друге, вважав її ні в чому невинною… Пропагандистку, яка публічно закликала знищувати та вбивати українців…

Чи варто говорити, що українці у соцмережах відреагували на ці пасажі Франциска дуже бурхливо! Якщо формулювати м’яко, то люди хотіли б вірити, що це просто прояв старечого маразму, а не реально усвідомлене…

Посол України у Ватикані Андрій Юраш відреагував на слова понтифіка. На своїй сторінці у Facebook він написав, що розчарований заявою Папи і не розуміє, як можна назвати одну з ідеологів війни «невинною жертвою».