Остін розповів, скільки Україна отримала ракет і танків

Головним пріоритетом чергового засідання Контактної групи з оборони України у форматі Рамштайн стане посилення української ППО. Про це сказав міністр оборони США Ллойд Остін під час відкриття засідання у віртуальному форматі в п’ятницю, 26 квітня.

Він нагадав, що в останні тижні Росія активізувала повітряні удари по території України.

«Сьогодні ми приділимо особливу увагу посиленню української ППО. Україна критично потребує більше систем ППО, і терміново потребує більше ракет-перехоплювачів. Це буде найбільшим пріоритетом для нас сьогодні», – сказав шеф Пентагону і назвав серед інших проритетів артилерію і бронетехніку.

Остін розповів, що за два роки існування формату Рамштайн близько 50 країн з усього світу забезпечили Україну понад 70 системами ППО середньої та великої дальності. Було надано близько тисячі ракет, 3 тисяч одиниць бронетехніки, у тому числі понад 800 танків. А цьогоріч Україна отримає винищувачі F-16.

США та їхні союзники не дозволять, щоб Україна програла у війні з Росією. Про це Остін сказав на попередній зустрічі контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн у березні.

«Ми знаємо, що умови в яких веде бій українська армія, є надзвичайно важкими. На жаль, цивільне населення потерпає від атак російських безпілотників. Наш меседж сьогодні чіткий: США не дадуть Україні програти, ця коаліція не дасть Україні програти, і вільний світ не дасть Україні програти», – заявив він.

Остін наголосив, що військова допомога Україні є інвестицією Заходу у власну безпеку.

«Ми вкотре підкреслюємо, що будемо залишатися об’єднаними і сильними. Адже питання свободи України для всіх нас важливе. І тому ми маємо забезпечити, щоб Путін зупинився в Україні. Ми знаємо, що він хоче йти далі. Але Україна може зупинити Путіна», – сказав він.

Шеф Пентагону запевнив, що наразі союзники шукають способи для безперебійної допомоги Україні.