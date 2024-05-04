Окупанти знищили критично важливий міст у Часовому Яру

Російські окупанти знищили автомобільний міст через канал «Сіверський Донець – Донбас», який відділяє самий східний прифронтовий мікрорайон Канал містечка Часовий Яр від решти населеного пункту.

Про це об 11:29 повідомив телеграм-канал «Донбас Оперативний», оприлюднивши відповідне відео, відзняте безпілотним літальним апаратом (вірогідно, загарбників).

Ми бачимо зруйнований міст, а також одиницю палаючої військової техніки Збройних сил України. Чим саме завдано удар, невідомо, але швидше за все високоточною ракетою (наприклад, «Іскандером») чи керованою авіаційною бомбою.

Канал не широкий, але вельми глибокий. З огляду на те, що він просто «розрізає» Часів Яр з півночі на південь, знищення єдиного мосту через нього однозначно погіршить логістику наших захисників на східних околицях населеного пункту.