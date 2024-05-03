Окупанти здійснили нові захоплення в районі Очеретиного

Російські окупанти прорвали фронт в районі Очеретиного на Авдіївському напрямку, захопивши менше ніж за місяць 25 квадратних кілометрів території і кілька населених пунктів. При цьому Збройним силам України досі не вдається стабілізувати ситуацію, тобто зупинити просування загарбників.

Про це, серед іншого, в інтерв’ю виданню «The Economist» заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

Додамо від себе, що наслідки Очеретинського провалу в рази важчі за втрату Авдіївки, оскільки, як зазначив Скібіцькій, агресор не лише загарбав велику територію, але й створив зручний для наступу в різних напрямках плацдарм.

Втім, все-таки з’явилися перші ознаки можливої стабілізації. Так, авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState» за друге травня зафіксував найменше за останні тижні просування інтервентів в районі Очеретиного.

Причому, фактично вони остаточно окупували ще раніше приречені східну частину Очеретиного та сіру зону між ним і сусіднім Архангельським. Дивись скриншот його карти, на якому він червоно-коричневою штриховкою позначив втрачену територію, на якій вже закріпилися загарбники.

А ми червоними стрілочками вказали місця розширення сірої зони. Лише одна з них вказує на незначне розширення сірої зони в наш бік східніше Архангельського. Фактично це і є ворожий успіх за вчора. Решта втрачених територій, повторимося, була приречена ще позавчора, адже перебувала в напівоточенні.