Окупанти захопили Семенівку і майже оточили Бердичі

Російські окупанти захопили село Семенівка на Авдіївському напрямку, погіршивши становище захисників сусідніх більш північних Бердичів, які з протилежного боку затискаються потужним ворожим угрупованням, яке сунеться з Очеретиного.

Про це повідомив авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState». Для початку дивись скриншоти його вчорашньої та сьогоднішньої карти, на яких чітко видно, що наш виступ в цьому районі перебуває в напівоточенні.

Якщо чесно, за нинішніх обставин це означає однозначну втрату Бердичів. Питання лише в тому, чи встигнуть Збройні сили України грамотно відступити – без великих втрат і котлів. Про це «DeepState» прямо заявив у своєму Телеграм-каналі:

«Ситуація продовжує погіршуватися. В нинішніх умовах головне нормально відійти на новий рубіж, при цьому зберігши людей. І звісно, не допускати оточень спостережних пунктів, бо за подіями слідкують зараз всі військові, деморалізація нікому не потрібна. Бо солдатське радіо знає більше, ніж «речник з тєлєвізора».

Блогер і лейтенант ЗСУ з позивним Алекс у своєму Телеграм-каналі «Офіцер» підтвердив критичність ситуації, хоча і в трішки м’якшій формі:

«В районі Бердичів хлопці на деяких ділянках тримають оборону на 180 градусів. Обстановка, на жаль, не на нашу користь. Можливо, прийдеться відходом вирівнювати лінію фронту. Чекають на снаряди до артилерії, бо якраз касет 155 мм і не вистачає проти піхоти. Техніку орки не часто застосовують, бо бояться наших дронів».

При цьому речник ОСУВ Хортиця Назар Волошин в ефірі телемарафону у суботу, 27 квітня, чи не вперше прокоментував ситуацію по Очеретиному.

За його словами, щоб мати змогу прорвати оборону ЗСУ на напрямку Новобахмутівка – Очеретине, росіяни задіяли там додаткові резерви – 55-ту мотострілецьку бригаду ЗС РФ.

«Наразі дві треті селища Очеретине під нашим контролем. Частина населеного пункту, в яку прорвався ворог, перебуває під нашим вогневим контролем. Противника блоковано, і вживаються заходи для вибиття його звідти. Там тривають важкі бої, але ситуація контрольована», – запевнив Волошин.

Він стверджує, що в Соловйовому ситуація приблизно така ж – приблизно дві треті населеного пункту під контролем ЗСУ, а та частина населеного пункту, в яку також прорвався противник, перебуває під вогневим контролем. Там наразі також тривають важкі бої.