Окупанти захопили передові позиції ЗСУ у Кремінському лісі

Російські окупанти за результатами важкого бою змогли захопити три передових позиції Сил оборони в знищеному (мертвому) сосновому лісі на південний захід від окупованої Кремінної (Лиманський напрямок).

Про це у своєму Телеграм-каналі «Говорять Снайпер» розповів блогер і боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» 5-ої бригади Збройних сил України Станіслав Бунятов (Осман).

Він вказав, що після цього українські гармаші завдали потужного удару по втраченим позиціям, але, якщо ми правильно зрозуміли, повернути їх не вдалося: «Потім наші артилеристи вибили звідти шістнадцять орків».

І це не єдині наші проблеми: «Також дуже добре працюють їх FPV-дрони-камікадзе. Знищують наші камери спостереження, антени і т. д. Спеців та розвідки зі сторони орків вистачає».