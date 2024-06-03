Окупанти захопили нові території на Покровському напрямку

Російські окупанти просунулися з нещодавно окупованого села Нетайлове на захід – в бік сусіднього населеного пункту Карлівка. Це південний фас Покровського (раніше Авдіївського напрямку). Неприємну новину повідомив наш захисник, який веде Телеграм-канал «ШО НА ФРОНТІ?».

А авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState» в анотації до сьогоднішнього оновлення своєї мапи (о 16:29) написав ще тривожніше: «Ворог просунувся у Карлівці».

Але на його карті видно, що загарбники все-таки до адміністративної межі Карлівки ще не дійшли. Втрачені території, на яких закріпилися загарбники він забарвив червоно-коричневими штриховкою і пунктиром.

Ми ж, крім того, червоними стрілочками позначили місця додаткового зсуву в наш бік сірої зони активних боїв.

Є надія, що далі нашим захисникам допоможуть перешкоди у вигляді річок, в які вперся ворог…