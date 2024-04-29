Окупанти захопили нові території на Мар’їнському напрямку

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  1. 29.04.2024
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Російські інтервенти відчутно просунулися вперед північніше нещодавно окупованого села Новомихайлівка на Мар’їнському напрямку. Про це повідомив авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState».

Дивись скриншот його карти за минулу календарну добу, на якому він червоно-коричневими штриховкою та пунктиром позначив втрачені території, на яких вже закріпилися загарбники.

В своїй сьогоднішній анотації до змін на карті «DeepState» вказав, що «ворог захопив Новомихайлівку». Хоча за його ж даними 99,9% населеного пункту були окуповані раніше.

Нагадаємо, вчора головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський повідомив, що ситуація на фронті загострилась, а Росія активно атакує по всій лінії фронту, на деяких напрямках — має тактичні успіхи. Тому Сили оборони перемістились на нові рубежі західніше Бердичів, Семенівки та Новомихайлівки Донецької області.

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