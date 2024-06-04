Окупанти захопили нові території на Курахівському напрямку

Російські загарбники просунулися вперед в районах частково окупованих сіл Парасковіївка та Побєда на Курахівському (раніше Мар’їнському) напрямку (на південний захід від Донецька).

Про Парасковіївку о 13:14 повідомив новинний Телеграм-канал «Донбас Оперативний»: «Мотострілецькі підрозділи противника за підтримки танків та бронемашин під час штурму зайняли позиції у західній частині села. Зафіксовано просування ворожих сил ділянкою завширшки до 400 та глибиною до 480 метрів».

На оприлюдненій ним мапі щойно втрачена територія, на якій закріпилися загарбники, забарвлена червоно-коричневим кольором. В підсумку ворог впевнено контролює близько 40% населеного пункту, половина перебуває в сірій зоні активних боїв, до 10% контролюють Збройні сили України.

У свою чергу, наш захисник, який веде Телеграм-канал «ШО НА ФРОНТІ?»? о 14:45 написав: «Окрім виходу до північно-західних околиць Парасковіївки, орки мають просування на південь від Побєди».