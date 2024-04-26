Окупанти захопили нові території на Авдіївському напрямку

Російські окупанти продовжують успішний для себе наступ в районі Очеретиного на Авдіївському напрямку. Про це доповів авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState».

Дивись скриншот його карти за підсумками минулої доби, на якому він червоно-коричневими пунктиром і штриховкою позначив великі втрачені території, на яких вже закріпилися загарбники.

Окрім того, ми червоними стрілками умовно позначили різке розширення сірої зони в наш бік. З цього вже очевидно, що Силам оборони в районі Бердичів потрібно реагувати, інакше вони будуть оточені.

У своєму Телеграм-каналі «DeepState» навів приклад роботи по встановленню конфігурації лінії фронту – він геолокував відео бойових дій від Телеграм-канала оперативно-стратегічного угрупування військ Хортиця «Хортицький вітер», який фактично підтвердив просування загарбників в селі Соловйове (південніше Очеретиного).