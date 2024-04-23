Окупанти захопили нові території на Авдіївському напрямку

Речники в погонах не коментують інформацію про нестримне просування російських окупантів в районі сіл Очеретине і Новобахмутівка на Авдіївському напрямку.

Так, пресцентр Генерального штабу у вечірньому зведенні за перші вісімнадцять годин 23 квітня про цю ділянку фронту повідомив наступне:

«Нашими захисниками відбито чотирнадцять атак в районах населених пунктів Новокалинове, Очеретине, Новобахмутівка, Бердичі, Яснобродівка, Нетайлове і Первомайське».

Нагадаємо, про успіхи загарбників в районі Очеретиного сьогодні загадували американський Інститут вивчення війни (ISW), наші захисники і аж двічі авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState» (який нещодавно підписав угоду з Міноборони про співпрацю).

Останній, таким чином намагається встигати за змінами ситуації, адже зазвичай він оновлює свою карту раз на добу.

У свою чергу, блогер і боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» 5-ої бригади ЗСУ Станіслав Бунятов (Осман) о 18:33 у своєму Телеграм-каналі «Говорять Снайпер» написав:

«По Очеретиному поки погана обстановка, орки туди прям дуже сильно пруть. Можливо ще повернемо позиції, є момент, який мене трохи заспокоює, але він як холодець».