Окупанти захопили Керамік і Новокалинове на Авдіївському напрямку

Російські окупанти захопили сусідні село Новокалинове та селище Керамік на Авдіївському напрямку. Про це повідомив Телеграм-канал «Донбас Оперативний»: «Просування супротивника на ділянці шириною до 5,2 кілометрів та на глибину до 1,4 км».

Авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState» це підтвердив і показав деякі деталі на своїй карті за результатами минулої доби.

Значні втрачені ділянки, на яких вже закріпилися загарбники, він позначив червоними штриховкою і пунктиром. Також значно в наш бік змістилася сіра зона активних боїв.

Варто зазначити, що більшість вищевказаної щойно захопленої території станом на вчора вже була оточена з трьох сторін інтервентами; у тому числі безвихідним було положення в Новокалиновому. А от Керамік в напівоточення не потрапив…