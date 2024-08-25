Окупанти втратили військовий гелікоптер «Мі-8»

Російські окупанти втратили військовий гвинтокрил, але його екіпаж вцілів.

Про це сьогодні о 12:33 повідомив російсько-фашистський «воєнкор», який веде Телеграм-канал «Піонер запасу».

Він оприлюднив фотографію гелікоптера, який хоч і не вибухнув, і не горів, але все-таки отримав очевидні критичні пошкодження: відламаний хвіст, лопасті і шасі, розбита кабіна.

Де саме, коли і як це сталося, «Піонер запасу» не повідомив: «Наша вертушка вийшла з під щільного вогню… В безпечному місці вирішили посадити пташку через порушення керування. Посадка була дуже жорсткою, але без постраждалих…».

Новинний Телеграм-канал «Оперативний ЗСУ» написав, що це «Мі-8». Взагалі то це може бути транспортний вертоліт, але у даного видно гармату-барабан для стрільби авіаційними ракетами.

А блогер «Пан Пачковський» чомусь вирішив, що цей «Мі-8» збитий дроном-камікадзе.