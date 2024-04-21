Окупанти різко змінили тактику штурмів на Авдіївському напрямку

Останнім часом якось менше стало відео з розгромом штурмових бронетанкових колон з десантом російських окупантів. Блогер і лейтенант Збройних сил України з позивним Алекс у своєму Телеграм-каналі «Офіцер» пояснив чому саме.

Принаймні, в районі окупованого Тоненького (біля вільного Уманського) на Авдіївському напрямку в зоні відповідальності 25-ої окремої повітряно-десантної бригади Збройних сил України.

Оскільки тут ворог втратив близько дев’яноста одиниць бронетехніки (знищеної, пошкодженої, покинутої), здобувши мінімальне просування, загарбники поки що її економлять. Натомість пересадили своїх штурмовиків на мотоцикли і гольфкари, розраховуючи на їх швидкість, маневреність, малопомітність та несподіваність.

Цей засіб пересування дає ворогу більше шансів встигнути проскочити відкриту місцевість і не потрапити під удар дрона.

Однак наразі наші десантники справляються з новим викликом. Зрештою, у такої техніки є й свої недоліки, в першу чергу безпомічність навіть перед стрілецькою зброєю.