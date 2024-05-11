Окупанти просунулися в Красногорівці і намагаються оточити ЗСУ

Російські окупанти значно просунулися в містечку Красногорівка на захід від окупованого десять років тому Донецька. Про це повідомив авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState».

Дивись скриншоти його карти за позавчора і вчора. На останньому він червоно-коричневими штриховкою і пунктиром позначив втрачену територію, на якій закріпилися загарбники.

Окрім того ми червоними стрілками показали місця різкого розширення сірої зони в наш бік.

А у своєму зведенні за десяте травня «DeepState», серед іншого, написав: «У Красногорівці ситуація близька до катастрофи, орки лізуть зі східної частини, закріплюються на заводі і готуються до фінального штурму міста».

Анонімні бійці 46-ої окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ Зройних сил України описали ситуацію більш детально:

«Красногорівський вогнетривкий завод захоплений противником. Бої в центрі та північно-східній частинах міста. Окупанти продовжують розширювати зону контролю на північ від заводу, використовуючи перевагу в артилерії. Ворог просувається вздовж річки Лозова з метою обійти тих, хто обороняється в місті, з півночі. Вихід на цій ділянці по дирекції вулиці Крупської-Кладовище значно ускладнить ситуацію. Противник перестав завдавати авіаційних ударів через високу щільність своїх штурмових груп у місті».