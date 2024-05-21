Окупанти просунулися у Вовчанську і біля нього

Російські окупанти здійснили підтверджені просування поблизу прикордонного містечка Вовчанськ на півночі Харківської області. Про це в сьогоднішньому зведенні про ситуацію в Україні без подробиць повідомив американський Інститут вивчення війни (ISW).

Деталі навів авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і воєнний експерт «DeepState». Дивись скриншот його карти за підсумками минулої доби, на якому він червоно-коричневими штриховкою і пунктиром позначив втрачені території, на яких за вчора встигли закріпитися загарбники.

Ми бачимо, що двадцятого травня інтервенти закріпилися на значній території північніше Вовчанська, у самому містечку та північніше села Стариця. Зауважимо при цьому, що раніше це була сіра зона, яка майже не змістилася в наш бік.

За даними «DeepState», агресор контролює близько 15% Вовчанська, Збройні сили України – до 70%, решта сіра зона.

Лінія фронту у сусідньому районі Липців за вчора не змінилася.