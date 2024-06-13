Окупанти просунулися у Красногорівці і продовжують наступ

Російські окупанти відчутно просунулися вперед у південній частині нескореного містечка Красногорівка західніше окупованого з 2014 року Донецька (північний фас Курахівського (Мар’їнського) напрямку).

Про це повідомив авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState». Дивись скриншот його актуальної карти, на якому він позначив втрачену територію, на якій за вчора закріпилися загарбники.

У свою чергу, блогер і боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» 5-ої бригади Збройних сил України Станіслав Бунятов (Осман) у своєму Телеграм-каналі «Говорять Снайпер» об 11:57 написав наступне:

«По Красногорівці обстановка на лінії бойового зіткнення, мʼяко кажучи, пекельна. З 3:30 орки безперебійно рівняють (артилерією) правий фланг міста для подальших штурмових дій, наразі без втрат позицій».