Окупанти просунулися на пів кілометра до траси Покровськ – Костянтинівка

Російські загарбники знову помітно просунулися в районі нескореного села Новоолександрівка, розташованого північніше нещодавно окупованого селища Очеретине на Покровському (раніше Авдіївському) напрямку.

Про це повідомив авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState». Дивись скриншот його актуальної карти за підсумками п’ятнадцятого червня.

Як бачимо, ворог впевнено контролює три чверті Новоолександрівки, решта перебуває в сірій зоні. Мало того, відстань від неї до найближчої ділянки траси «Покровськ – Костянтинівка» за добу скоротилася на п’ятсот метрів – з 7 до 6,5 км.

Судячи з мапи, можна припустити, що Збройним силам України вигідно збудувати фортифікації на лінії Воздвиженка-Тарасівка-Баранівка – там є перепад висот і водойми. Це в чотирьох кілометрах від магістралі.