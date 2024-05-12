 

Окупанти просунулися на Харківщині на двох напрямках

  1. 12.05.2024
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За минулу добу російські окупанти відчутно просунулися у прикордонні на півночі Харківщині. Це зафіксував авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState».

Дивись для порівняння скриншоти його сьогоднішньої і вчорашньої карти за підсумками відповідно десятого та одинадцятого травня – за вчора окупована територія збільшилася майже втричі.

При цьому на її половині загарбники вже встигли закріпитися, решта перебуває у сірій зоні активних боїв.

В окремому матеріалі у своєму Телеграм-каналі «DeepState» чітко описав ці зміни на двох основних напрямках удару. Більш західний – на стратегічно важливе село Липці:

«Московити фактично зайняли села Стрілеча, Красне, Пильна, Борисівка… Намагаються закріплятися в населених пунктах Мороховець, Олійникове, Лук’янці, Зелене. Тривають бої за Глибоке».

Очевидною ціллю більш східного удару інтервентів є містечко Вовчанськ:

«Кацапи зайняли населений пункт Плетенівка та рухаються в бік Вовчанська. Намагаються закріпитися в селах Огірцеве, Гатище, Стариця, Бугруватка… Підібралися до північних околиць міста Вовчанськ, намагаються закріпитися».

Загалом стан справ досить важкий. Судячи з усього, Силам оорони не вистачає бійців, але не тільки:

«Ситуація продовжує ускладнюватися. Ворог заводить поступово на нашу територію все більше сил, безперервно заходить піхота… Необхідно приділити більше уваги цьому регіону і нарешті налагодити комунікацію, або ворог матиме ще більший успіх, що призведе до дуже негативних наслідків… Без введення резервів ситуація може стати вкрай жахливою…».

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