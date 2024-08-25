Окупанти просунулися до траси «Вугледар – Костянтинівка»

Російські окупанти просунулися вперед в бік вільного села Водяне, наблизившись широким фронтом до траси «Вугледар – Костянтинівка» на Курахівському (раніше Мар’їнському) напрямку.

Про це повідомив авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і колектив військових експертів «DeepState». Дивись скриншот його актуальної карти за підсумками 24 серпня.

На ньому він штриховкою і пунктиром червоно-коричневого кольору позначив втрачені території, на яких за вчора встигли закріпитися загарбники.

Раніше ця ділянка переважно перебувала в сірій зоні активних боїв, яка в наш бік змістилася тільки біля села Водяне, місце чого ми умовно позначили червоною стрілочкою.

При цьому зазначимо, що протягом останнього місяця російські загарбники декілька разів здійснювали прориви до траси «Вугледар – Костянтинівка». Однак кожного разу ЗСУ їх згодом вибивали.