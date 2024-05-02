Окупанти прорвалися до Урожайного на Бердянському напрямку

Російські окупанти минулої доби здійснили підтверджене просування в районі адміністративного кордону Донецької та Запорізької областей (колишній Бердянський напрямок). Про це серед іншого в сьогоднішньому зведенні про ситуацію на фронтах в Україні повідомив американський Інститут вивчення війни (ISW).

Це підтвердив і авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState». За його даними загарбники вже другу добу поспіль захоплюють суттєві ділянки в районі звільненого минуло літа селища Урожайне Донецької області.

Дивись скриншоти його карти за підсумками тридцятого квітня та першого травня, на яких він червоно-коричневими штриховкою та пунктиром позначив втрачені території, на яких закріпилися інтервенти.

При цьому вчора агресор вийшов на адміністративний кордон населеного пункту, а максимум 5% його території (на самому півдні) опинилися в сірій зоні.

Вже згодом телеграм-канал «Донбас Оперативний» на своїй мапі загалом підтвердив ту саму картину. Однак у коментарі він чомусь вказує, що окупанти вже в Урожайному:

«Оркам вдалося закріпитися у південній частині селища, зайнявши території ферми та двір сільгосптехніки. Просування на ділянці завширшки до 1,22 км та на глибину до 600 метрів. Продовжуються активні бойові дії».

Вірогідно, ферма і двір с/г техніки не входять в адміністративні межі населеного пункту, але фактично давно стали його частиною…