Окупанти прорвали кільце оточення Агрегатного заводу у Вовчанську

Російські окупанти щонайменше двічі проривалися до свого штурмового загону, оточеного на Агрегатному заводі в частково окупованому прифронтовому містечку Вовчанськ на півночі Харківської області.

Про це повідомив авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState», виклавши хронологію подій довкола підприємства.

На жаль, загарбники з перших днів боїв за Вовчанськ прорвалися на Агрегатний завод, де закріпилися в кількох корпусах і головній будівлі. Це досі залишається найбільшим і найдальшим досягненням інтервентів у місті. Вони перебувають на підприємстві вже більше місяця.

В оточення вони потрапили після двадцятого травня, напевне — з першого червня. З того часу ворог регулярно перекидає своїм воду і харчі дронами. Однак кільце не щільне – ворожа «дорога життя» контролюється нашим вогнем.

Шостого червня п’ятеро інтервентів пішли на Агрегатний завод, але дійшов тільки один. Вже восьмого на підприємство прорвалися п’ятнадцять окупантів. А ще за кілька днів – багатоцільовий тягач легко броньований з боєприпасами і підкріпленням.

У підсумку «DeepState» написав: «Затримка по Агрегатному була, щоб не мотивувати одного невідомого генерала відправляти наші штурмові загони в невиправдані атаки, так як вигідніше ворога тримати у мішку, ніж вибивати».