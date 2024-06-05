 

Окупанти повністю захопили село Побєда на Мар’їнському напрямку

  1. 05.06.2024
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Останнім часом майже щодня російські загарбники з важками втратами повільно прориваються вперед на Курахівському (колишньому Мар’їнському) напрямку.

Так, наш захисник, який веде Телеграм-канал «ШО НА ФРОНТІ?», ще вчора ввечері написав у ньому: «Окупанти мають просування на південний схід від Костянтинівки та північний-схід від Парасковіївки».

Згодом це фактично підтвердив і уточнив авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState». Дивись скриншот його актуальної карти.

На ньому червоно-коричневими штриховкою та пунктиром він позначив втрачену територію, на якій за вчора закріпилися загарбники, у тому числі ворог остаточно захопив село Побєда. Цей район справді на північний схід від Парасковіївки.

А на південний схід від Костянтинівки «DeepState» зафіксував лише помітне зміщення сірої зони активних боїв в наш бік, що ми умовно позначили червоною стрілочкою.

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