 

Окупанти посилили штурмовий тиск на вулицях Часового Яру

  1. 08.06.2024
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Протягом перших тринадцяти з половиною годин восьмого червня на Краматорському напрямку бійці Сил оборони відбили три атаки російських окупантів в районах сіл Андріївка та Іванівське і мікрорайону Новий міста Часів Яр.

Про це у зведенні, оприлюдненому на офіційній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук», серед іншого, повідомив пресцентр Генерального штабу Збройних сил України: «Втрати окупантів уточнюються».

Тим часом наш захисник, який воює в Часовому Ярі, о 18:46 у своєму Телеграм-каналі «Бахмутський Демон» написав: «Суттєво зріс тиск на вулицях Часіка. Таке враження, що на липень буде взагалі важкезна ситуйовіна».

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