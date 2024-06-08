Окупанти посилили штурмовий тиск на вулицях Часового Яру

Протягом перших тринадцяти з половиною годин восьмого червня на Краматорському напрямку бійці Сил оборони відбили три атаки російських окупантів в районах сіл Андріївка та Іванівське і мікрорайону Новий міста Часів Яр.

Про це у зведенні, оприлюдненому на офіційній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук», серед іншого, повідомив пресцентр Генерального штабу Збройних сил України: «Втрати окупантів уточнюються».

Тим часом наш захисник, який воює в Часовому Ярі, о 18:46 у своєму Телеграм-каналі «Бахмутський Демон» написав: «Суттєво зріс тиск на вулицях Часіка. Таке враження, що на липень буде взагалі важкезна ситуйовіна».