Окупанти пішли у наступ в районі Нестерянки Запорізької області

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  1. 01.06.2024
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Російські загарбники просунулися вперед в районі окупованого прифронтового села Нестерянка Запорізької області. Про це повідомив авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState».

Дивись скриншот його сьогоднішньої карти за підсумками 31-го травня, на якому він червоно-коричневими штриховкою і пунктиром позначив втрачену територію, на якій за вчора встигли закріпитися загарбники.

Окрім того, ми червоними стрілочками умовно позначили місця розширення сірої зони в наш бік.

Варто зазначити, що досі на протязі багатьох поспіль місяців це була сама спокійна ділянка фронту (західніше більш відомого і незрівнянно гарячішого Роботиного).

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