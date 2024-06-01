Окупанти пішли у наступ в районі Нестерянки Запорізької області

Російські загарбники просунулися вперед в районі окупованого прифронтового села Нестерянка Запорізької області. Про це повідомив авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState».

Дивись скриншот його сьогоднішньої карти за підсумками 31-го травня, на якому він червоно-коричневими штриховкою і пунктиром позначив втрачену територію, на якій за вчора встигли закріпитися загарбники.

Окрім того, ми червоними стрілочками умовно позначили місця розширення сірої зони в наш бік.

Варто зазначити, що досі на протязі багатьох поспіль місяців це була сама спокійна ділянка фронту (західніше більш відомого і незрівнянно гарячішого Роботиного).