Окупанти пішли на масований штурм Селидового

Бійці Збройних сил України саме зараз намагаються дати гідну відсіч російським окупантам, які штурмують місто Селидове Донецької області на Покровському напрямку.

Про це, зокрема, у своєму Телеграм-каналі «Говорять Снайпер» о 12:14 повідомив блогер і боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» 5-ої бригади ЗСУ Станіслав Бунятов (Осман):

«Зараз йдуть бої за Селидове. Хлопці організовано зайняли оборону, противник несе великі втрати та підтягує з напрямку майже всі вільні резерви піхоти. Мʼясорубка нереальна».

А також блогер і лейтенант ЗСУ з позивним Алекс у своєму Телеграм-каналі «Офіцер»: «Йде оборона Селідового. Хлопці зайняли оборонні рубежі, ситуація краще, ніж при обороні Новогродівки. Пацани стоять на позиціях міцно, забаранили вже купу орків, лізуть великими масами».

Новинний Телеграм-канал «Донбас Оперативний» о 15:01: «Надійшла достовірна інформація, що ворог зайшов зі сторони стадіону і закріпився в будівлі Палацу Спорту». Це північна околиця міста, дивись мапу.

І о 17:13: «Селидове. Противник атакує маневреними групами із району шахти «Котлярівська» (зі сходу). З місць повідомляють про бої в районі дачних ділянок на східній околиці міста. Ситуація складна».

Наш захисник і блогер, який веде Телеграм-канал «ШО НА ФРОНТІ?», о 18:00: «На околицях населеного пункту Селидове дуже важкі бої».

А наш захисник, який веде сторінку «Сіль» в соціальній мережі «Х», вказує, що загарбники йдуть великими групами по чистому полю зі сторони окупованої Новогродівки до Селідового (з півночі на південь) під артилерійським вогнем касетними снарядами і дронами-камікадзе. Значить, недостатньо інтенсивний вогонь…