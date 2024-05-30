Окупанти намагалися здійснити прорив під Андріївкою

Російські загарбники просунулися в районі звільненого минулої осені маленького і ущент знищеного села Андріївка південніше окупованого Бахмута (Краматорський напрямок).

Про це без подробиць повідомив наш захисник, який воює на цій ділянці фронту і веде Телеграм-канал «ШО НА ФРОНТІ?». Також він написав: «В приватному секторі в населеному пункті Часів Яр (західніше Бахмута), важкі бої. Ворожа артилерія працює цілодобово».

У свою чергу, пресцентр Генерального штабу Збройних сил України в оперативному зведенні станом на 14:30 30 травня, серед іншого, написав:

«На Краматорському напрямку кількість бойових зіткнень за сьогодні збільшилася до шести. Штурмові дії росіян поблизу Калинівки, Кліщіївки і Нового (східний мікрорайон Часового Яру) відбиті. Продовжується бій біля Андріївки».

І вже в наступному зведенні станом на 16:30 зазначив: «На Краматорському напрямку триває бойове зіткнення поблизу Андріївки. Противник на цьому напрямку загалом вісім разів намагався прорвати нашу оборону. Ситуація контрольована».

Тривалий час загарбники концентрували основні зусилля на Часовому Ярі. Зміна акцентів на сусідню Андріївку стала дещо несподіваною.