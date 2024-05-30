 

Окупанти намагалися здійснити прорив під Андріївкою

  1. 31.05.2024
  2. Рубрика:

Російські загарбники просунулися в районі звільненого минулої осені маленького і ущент знищеного села Андріївка південніше окупованого Бахмута (Краматорський напрямок).

Про це без подробиць повідомив наш захисник, який воює на цій ділянці фронту і веде Телеграм-канал «ШО НА ФРОНТІ?». Також він написав: «В приватному секторі в населеному пункті Часів Яр (західніше Бахмута), важкі бої. Ворожа артилерія працює цілодобово».

У свою чергу, пресцентр Генерального штабу Збройних сил України в оперативному зведенні станом на 14:30 30 травня, серед іншого, написав:

«На Краматорському напрямку кількість бойових зіткнень за сьогодні збільшилася до шести. Штурмові дії росіян поблизу Калинівки, Кліщіївки і Нового (східний мікрорайон Часового Яру) відбиті. Продовжується бій біля Андріївки».

І вже в наступному зведенні станом на 16:30 зазначив: «На Краматорському напрямку триває бойове зіткнення поблизу Андріївки. Противник на цьому напрямку загалом вісім разів намагався прорвати нашу оборону. Ситуація контрольована».

Тривалий час загарбники концентрували основні зусилля на Часовому Ярі. Зміна акцентів на сусідню Андріївку стала дещо несподіваною.

Подпишитесь на новости
 

Коментарі (0)

Video >>

Киборг Леонид Гуменный ответил нардепу Савченко на ее попытку ворваться на оружейный завод «Форт»: видео

06.02.2017 - 16:41
Народный депутат Надежда Савченко попала в очередную скандальную ситуацию. В Виннице она отличилась тем, что пыталась перелезть через турникет, чтобы попасть на территорию казенного оружейного завода «Форт». Интерес к военному ...
читать

В России упал и полностью сгорел боевой самолет Як-30: видео

16.09.2017
Сегодня упал, разбился, а после ...
читать

Появилось видео, как Порошенко осадил в Давосе российскую журналистку

25.01.2018
Ранее мы писали о провокации ...
читать

Украинец Вадим Шабадаш нокаутировал в Москве не знавшего поражений бойца: видео

22.02.2018
Отличный бой провел в Москве ...
читать