 

Окупанти намагаються оточити ЗСУ на Покровському напрямку

  1. 14.06.2024
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Російські окупанти планують оточити Сили оборони в районі частково окупованого, але нескореного села Невельське на захід від Донецька (стик Покровського (Авдіївського) і Курахівського (Мар’їнського) напрямків).

Принаймні про це у своєму Телеграм-каналі «Говорять Снайпер» заявив блогер і боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» 5-ої бригади Збройних сил України Станіслав Бунятов (Осман): «В планах орків зробити там кліщі».

І справді, після останніх значних просувань загарбників в Красногорівці (південніше Невельського) та захоплення ворогом Первомайського і Нетайлового (північніше) щонайменше на мапі створюються гарні умови для оточення.

От тільки за останній рік війни загарбникам не вдавалися такі наступальні операції з оточення, принаймні досить швидко. Наприклад, Авдіївка в напівоточенні оборонялася більше року.

Інша справа, що після її падіння у нас буквально посипався фронт по причині відсутності серйозних укріплень за Авдіївкою; через це ворог захопив великі території на Покровському напрямку.

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