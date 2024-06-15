Окупанти налагодили постачання штурмовиків на Агрегатному заводі у Вовчанську

Російські загарбники за допомогою безпілотних літальних апаратів змогли налагодити постачання їжі і води своїм штурмовикам, оточеним бійцями Сил оборони на Агрегатному заводі в частково окупованому прикордонному містечку Вовчанськ на півночі Харківської області.

Про це о 12:43 у своєму Телеграм-каналі «Говорять Снайпер» повідомив блогер і боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» 5-ої бригади Збройних сил України Станіслав Бунятов (Осман), уточнивши, що інтервенти перебувають в оточенні вже п’яту добу.

Досить великий термін, який вказує на те, що постачання повітрям досить ефективне. До того ж, швидше за все, воно включає в себе і боєприпаси.

Тим часом пресцентр Генерального штабу Збройних сил України у зведенні станом на 10:00 п’ятнадцятого червня заодно повідомив про втрати загарбників на цій ділянці фронту за минулу добу:

«Вчора на цьому напрямку ворог втратив понад 112 осіб вбитими та пораненими. Також знищено бойову броньовану машину, десять автомобілів, три одиниці спеціальної техніки та три склади з боєприпасами. Пошкоджено танк, дві артсистеми, п’ять автомобілів і одиницю спецтехніки».